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Врач УЗИ предупредил, кому колоноскопия без наркоза точно противопоказана

Врач УЗИ предупредил, кому колоноскопия без наркоза точно противопоказана

Колоноскопию называют «золотым стандартом» диагностики рака кишечника. Это обследование всей толстой кишки с помощью эндоскопа позволяет детально осмотреть всю слизистую органа, выявить патологии, обнаружить полипы и злокачественные образования.

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