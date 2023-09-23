Врач УЗИ предупредил, кому колоноскопия без наркоза точно противопоказана

Колоноскопию называют «золотым стандартом» диагностики рака кишечника. Это обследование всей толстой кишки с помощью эндоскопа позволяет детально осмотреть всю слизистую органа, выявить патологии, обнаружить полипы и злокачественные образования.
Колоноскопию называют «золотым стандартом» диагностики рака кишечника. Это обследование всей толстой кишки с помощью эндоскопа позволяет детально осмотреть всю слизистую органа, выявить патологии, обнаружить полипы и злокачественные образования.
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