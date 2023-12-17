Скончался первый советский покоритель Эвереста Эдуард Мысловский

Федерация альпинизма России сообщила о кончине в возрасте 86 лет заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера СССР, обладателя титула "Снежный барс", первого советского покорителя Эвереста Эдуарда Мысловского .
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