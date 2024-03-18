РАЙОННЫЙ МАСШТАБ
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РАЙОННЫЙ МАСШТАБ

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  • Ole Ole
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В центре на Живописной расскажут о русской усадьбе

12 апреля в культурном центре «Феникс» состоится встреча в рамках проекта «Мир русской усадьбы».  «Будут представлены темы об истории возникновения архитектурных решений знаменитых усадеб (Поленово,Ясная поляна,Середниково,Абрамцево, Архангельское), а также о том, какие представления проходили в этих местах, какие знаменитости их посещали, какие произведения зарождались в этих стенах.

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