В центре на Живописной расскажут о русской усадьбе

12 апреля в культурном центре «Феникс» состоится встреча в рамках проекта «Мир русской усадьбы». «Будут представлены темы об истории возникновения архитектурных решений знаменитых усадеб (Поленово,Ясная поляна,Середниково,Абрамцево, Архангельское), а также о том, какие представления проходили в этих местах, какие знаменитости их посещали, какие произведения зарождались в этих стенах.