Народный фронт к Пасхе доставил куличи и гуманитарную помощь в ЛНР и Харьковскую область

В канун Пасхи президентское движение доставило в Луганскую народную республику куличи. Об этом главу Исполкома Народного Фронта Михаила Кузнецова попросили пожилые жительницы поселков Славяносербского района во время его визита на освобожденные территории.
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