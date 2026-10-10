Женская сборная РФ по дзюдо впервые завоевала 3 медали чемпионата мира

Российской женской сборной по дзюдо впервые в истории удалось завоевать три медали на чемпионате мира.
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