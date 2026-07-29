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Аргументы и Факты

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Мужчина забрался в технический отсек авиалайнера, где его придавила деталь

Мужчина забрался в технический отсек авиалайнера, где его придавила деталь

Инженер авиакомпании Virgin Atlantic выполнял работы в одном из отсеков самолёта Boeing 787 Dreamliner в Британии и получил тяжёлые травмы после того, как его придавила одна из деталей, сообщила газета The Sun.

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