Мужчина забрался в технический отсек авиалайнера, где его придавила деталь

Инженер авиакомпании Virgin Atlantic выполнял работы в одном из отсеков самолёта Boeing 787 Dreamliner в Британии и получил тяжёлые травмы после того, как его придавила одна из деталей, сообщила газета The Sun.
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