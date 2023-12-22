В Финляндии высказались за продолжение изучения русского языка

Жители Лахти написали открытое письмо о своем желании изучать русский язык.Жители города Лахти в Финляндии написали открытое письмо, в котором высказались за продолжение изучения русского языка в начальных и средних школах.
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