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Царьград

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В Финляндии высказались за продолжение изучения русского языка

В Финляндии высказались за продолжение изучения русского языка

Жители Лахти написали открытое письмо о своем желании изучать русский язык.Жители города Лахти в Финляндии написали открытое письмо, в котором высказались за продолжение изучения русского языка в начальных и средних школах.

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