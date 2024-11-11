В Саратове домашнее задание для школьников на знание сленга вызвало споры

Домашние задания в школах должны не только быть современными, но и соответствовать федеральным стандартам, заявил зампредседателя правительства Саратовской области, министр образования Михаил Орлов, 11 ноября в Telegram-канале.
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