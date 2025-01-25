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Влад Топалов: Мы ругаемся при детях. Мы миримся при детях. Я не боюсь быть собой при детях

Влад Топалов: Мы ругаемся при детях. Мы миримся при детях. Я не боюсь быть собой при детях

Влад Топалов признался, что ругается с женой при детях Конфликты при детях артист допускает, но отмечает, что его жена не должна вставать ему в противовес, иначе сыновья не будут воспринимать его как авторитет.

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