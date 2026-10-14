Останки около 30 жертв атаки отрядов польской Армии Крайовой были найдены на православном кладбище в Польше, сообщил Украинский институт национальной памяти, 14 октября пишет Kresy.
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