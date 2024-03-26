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Эрбер на «Челленджере» отыграл семь матчболов и победил, повесив баранку в решающем сете

Эрбер на «Челленджере» отыграл семь матчболов и победил, повесив баранку в решающем сете

Пьер-Уг Эрбер обыграл Рауля Бранкаччо на грунтовом «Челленджере» в Неаполе – 3:6, 7:5, 6:0. Уступая 4:5 во втором сете, француз ушел с семи матчболов на своей подаче.

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