Подумаешь - с женой не очень ладно,Подумаешь - неважно с головой,Подумаешь - ограбили в парадном, -Скажи еще спасибо, что - живой!Ну что ж такого - мучает саркома,Ну что ж такого - начался запой,Ну что ж такого - выгнали из дома, -Скажи еще спасибо, что - живой!Плевать - партнер по покеру дал дуба,Плевать, что снится ночью домовой,Плевать - соседи выбили два зуба, -Скажи еще спасибо, что - живой!Да ладно - ну уснул вчера в опилках,Да ладно - в челюсть врезали ногой,Да ладно - потащили на носилках, -Скажи еще спасибо, что - живой!Да, правда - тот, кто хочет, тот и может,Да, правда - сам виновен, бог со мной,Да, правда, - но одно меня тревожит:Кому сказать спасибо, что - живой!В.