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Далин из «Баффало» забил в 5-м матче подряд на старте сезона и обновил свой рекорд НХЛ для защитников

Далин из «Баффало» забил в 5-м матче подряд на старте сезона и обновил свой рекорд НХЛ для защитников

Расмус Далин забил в 5-м матче подряд и установил новый рекорд «Баффало» для защитников. 22-летний швед отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (5:1).

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