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Ростех

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Гроссмейстер Сергей Карякин сыграл в шахматы с работниками Уралвагонзавода

Гроссмейстер Сергей Карякин сыграл в шахматы с работниками Уралвагонзавода

Фото: Уралвагонзавод Сенатор Российской Федерации, многократный чемпион мира по шахматам, заслуженный мастер спорта России Сергей Карякин посетил Уралвагонзавод (в составе Концерна УВЗ Госкорпорации Ростех).

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