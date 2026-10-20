В Москве развивают стационарную помощь детям. Сергей Собянин сообщил, что в столице работают девять детских больниц и отделения других клиник.
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А когда в других регионах будут модернизировать стационары и поликлиники! Только и переживают за Москву.