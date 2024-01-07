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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Павлюченкова и Калинская вышли в основную сетку в Аделаиде

Анастасия Павлюченкова и Анна Калинская вышли в основную сетку турнира в Аделаиде. Павлюченкова обыграла в финале квалификации Ану Богдан – 6:2, 6:2.

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