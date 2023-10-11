Хирурги представили усредненный портрет пациента со сверхожирением

Операции для пациентов с ожирением чаще проводятся для женщин в возрасте 40 лет и весом 120 кг. Такой портрет среднестатистического бариатрического пациента нарисовали аналитики Национального бариатрического регистра.
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