Замглавы МИД Грушко: кризис на Украине может выйти за свои географические рамки

Как указал в беседе с РИА Новости замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко, конфликт на Украине может выйти за свои географические рамки и приобрести абсолютно другой масштаб, если какая-либо из стран НАТО решится на авантюрные действия.
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