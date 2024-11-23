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Царьград

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В Кремле прокомментировали слухи о новой мобилизации в России

В Кремле прокомментировали слухи о новой мобилизации в России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков развеял слухи о возможной мобилизации в России. По его словам, тема принудительного призыва не обсуждается, так как армия успешно набирает контрактников.

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