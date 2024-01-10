Не желайте счастья, здоровья, удачи: народные приметы и поверья на 11 января, Страшный день ClickioВ день памяти святых 14 000 невинных младенцев или Страшный день, 11 января, старинные приметы и поверья раскрывают свои тайны, указывая на будущую погоду.