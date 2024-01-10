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  • svetlana
    Отличная статья! ТАРО-загадка.Русская Школа Тар...

Не желайте счастья, здоровья, удачи: народные приметы и поверья на 11 января, Страшный день

Не желайте счастья, здоровья, удачи: народные приметы и поверья на 11 января, Страшный день

Не желайте счастья, здоровья, удачи: народные приметы и поверья на 11 января, Страшный день ClickioВ день памяти святых 14 000 невинных младенцев или Страшный день, 11 января, старинные приметы и поверья раскрывают свои тайны, указывая на будущую погоду.

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