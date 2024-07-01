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  • Peter Reger
    Ну и дура Германия ещё за ту войну не расплатилась теперь за эту ещё платит а как продует эту тож будет плотить 😊 ду...Глава МИД Бербок:...
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    Опасный кандидат. Умный.Роберт Кеннеди-мл...
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    "ВЛЕЗТЬ В УКРАИНУ"... ты хотела сказать...Глава МИД Бербок:...

WP: помощники Байдена пытаются пресечь призывы к его снятию с участия в гонке

WP: помощники Байдена пытаются пресечь призывы к его снятию с участия в гонке

Помощники президента Соединенных Штатов Джо Байдена пытаются пресечь призывы к его снятию с участия в предвыборной гонке от однопартийцев после провала американского лидера на дебатах с республиканцем Дональдом Трампом.

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