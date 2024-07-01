WP: помощники Байдена пытаются пресечь призывы к его снятию с участия в гонке

Помощники президента Соединенных Штатов Джо Байдена пытаются пресечь призывы к его снятию с участия в предвыборной гонке от однопартийцев после провала американского лидера на дебатах с республиканцем Дональдом Трампом.
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