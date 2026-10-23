Около 70 тысяч полицейских и жандармов будут обеспечивать порядок во Франции в субботу, 24 октября. Об этом заявил глава МВД Лоран Нуньес.
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