В Нижегородской области появился первый ребёнок с искусственным левым желудочком. Уникальную операцию юному нижегородцу провели в Москве, в Национальном медицинском исследовательском центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева.
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