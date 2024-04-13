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GOATS сыграет с Players Club, 2Drots против Rocket Team. Расписание 1-го тура Media Basket

13 апреля, суббота GOATS – Players Club – 17:00 B1BOX – Team Team – 17:40 2Drots – Players Club – 18:20 HARDCORE – HOOPS – 19:10 2Drots – Rocket Team – 19:50  DAWGS – HARDCORE – 20:55  HOOPS – Rocket Team – 21:35 Матчи пройдут в Москве, в Международном центре бокса.

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