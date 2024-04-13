GOATS сыграет с Players Club, 2Drots против Rocket Team. Расписание 1-го тура Media Basket

13 апреля, суббота GOATS – Players Club – 17:00 B1BOX – Team Team – 17:40 2Drots – Players Club – 18:20 HARDCORE – HOOPS – 19:10 2Drots – Rocket Team – 19:50 DAWGS – HARDCORE – 20:55 HOOPS – Rocket Team – 21:35 Матчи пройдут в Москве, в Международном центре бокса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии