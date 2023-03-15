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Белый дом: инцидент с падением MQ-9 не заставит США прекратить полеты над Черным морем

Белый дом: инцидент с падением MQ-9 не заставит США прекратить полеты над Черным морем

Авиация ВВС США продолжит полеты над Черным морем, несмотря на инцидент с российским истребителем Су-27 и американским беспилотником MQ-9 Reaper.

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