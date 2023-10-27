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Левников будет судить матч ЦСКА и «Краснодара»

Левников будет судить матч ЦСКА и «Краснодара»

Опубликованы судейские бригады игр 12-го тура РПЛ. Главными арбитрами назначены: 27 октября, пятница «Рубин» — «Балтика» — Ян Бобровский 28 октября, суббота «Зенит» — «Ахмат» — Сергей Карасев «Факел» — «Спартак» — Владислав Безбородов «Ростов» — «Локомотив» — Алексей Сухой «Крылья Советов» — «Оренбург» — Рафаэль Шафеев 29 октября, воскресенье ЦСКА – «Краснодар» — Кирилл Левников «Динамо» — «Урал» — Сергей Чебан «Пари НН» — «Сочи» — Сергей Цыганок .

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