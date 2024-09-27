«Быстро решим эту проблему»: Трамп на встрече с Зеленским

Дональд Трамп уверен, что ему удастся быстро завершить конфликт на Украине. Кандидат в президенты США Дональд Трамп пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому найти хорошее решение конфликта, которые удовлетворило бы как Москву, так и Киев.
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