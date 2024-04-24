Почтовые отделения Подмосковья изменят график работы в праздники

Почтовые отделения Московской области будут работать по измененному графику в майские праздники. Так, 1 и 9 мая станут выходными для всех отделений, кроме круглосуточных, — они продолжат обслуживать клиентов в обычном режиме.
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