Юнармейцы Самары увидели уникальную экспозицию военно-исторического музея ЦВО

Школьникам показали артефакты разных эпох, хранимые в фонде музея. Самые любознательные смогли руками потрогать уникальные исторические и современные образцы Российского оружия, представленные в одном из экспозиционных залов.
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