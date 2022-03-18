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Юнармейцы Самары увидели уникальную экспозицию военно-исторического музея ЦВО

Юнармейцы Самары увидели уникальную экспозицию военно-исторического музея ЦВО

Школьникам показали артефакты разных эпох, хранимые в фонде музея. Самые любознательные смогли руками потрогать уникальные исторические и современные образцы Российского оружия, представленные в одном из экспозиционных залов.

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