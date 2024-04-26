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В ГД вносится законопроект о снижение возраста вступления в политическую партию

В ГД вносится законопроект о снижение возраста вступления в политическую партию

В Госдуму внесли законопроект о внесении изменения в статью 23 Федерального закона «О политических партиях», который направлен на снижение возрастного ценза для вступления в политические фракции до 16 лет.

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