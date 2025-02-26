Зафиксирована рекордная активность самолетов AWACS 24 февраля в небе над Европой была зафиксирована рекордная активность военных самолётов НАТО.
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Зафиксирована рекордная активность самолетов AWACS 24 февраля в небе над Европой была зафиксирована рекордная активность военных самолётов НАТО.
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