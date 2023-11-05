Театр абсурда
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Театр абсурда

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Лучшие годы Америки прищлись на период, когда Украина была в составе России- СССР... или дурачок, который хочет...

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=== Для начала есть огромное "но". Нахера нам в принципе набитый говном чемодан без ручки, который и так в НАТО брать никто не собирается?! Это бред из серии "давай я тебе оставлю твой кошелёк, а ты за этом не из него все деньги отдашь".

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