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Пато о Рамуше в «Милане»: «Я бы поставил на Гонсалу с закрытыми глазами. Я видел его на ЧМ – он очень силен, подвижен, связывает игру, может смещаться на фланги»

Экс-нападающий « Милана » Алешандре Пато похвалил новичка команды Гонсалу Рамуша . Португальский форвард стал самым дорогим приобретением в истории клуба, «россонери» заплатили за него «ПСЖ» 75 миллионов евро.

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