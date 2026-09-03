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ТАСС

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МО показало кадры установления контроля над Благодатным в Харьковской области

МО показало кадры установления контроля над Благодатным в Харьковской области

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Минобороны России опубликовало видеокадры установления контроля над населенным пунктом Благодатное в Харьковской области штурмовыми подразделениями 126-го мотострелковое полка 71-й гвардейской мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса группировки войск "Север"На кадрах запечатлена боевая работа расчетов реактивной и ствольной артиллерии группировки, а также уничтожение артиллерийских орудий противника операторами ударных БПЛА Источник: ТАСС .

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