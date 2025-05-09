Военные КНДР и ветераны ВОВ на трибунах Красной площади: Парад Победы

Военные из КНДР, ЮАР и Латинской Америки собрались на Красной площади для участия в параде Победы. Из первых рядов за происходящим с интересом наблюдают ветераны Великой Отечественной войны и участники Специальной военной операции.
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