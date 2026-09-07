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Новиков призвал ввести мораторий на закрытие 10-11-х классов в сельских школах

Новиков призвал ввести мораторий на закрытие 10-11-х классов в сельских школах

Член Комитета ГД по государственному строительству и законодательству Дмитрий Новиков (ЛДПР) призвал ввести мораторий на закрытие 10-11-х классов в сельских школах.

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