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Яйца титанозавров в Патагонии раскрыли способ выживания в холоде на юге

Яйца титанозавров в Патагонии раскрыли способ выживания в холоде на юге

Крупнейшие динозавры в истории Земли — титанозавры — откладывали яйца значительно южнее, чем предполагалось прежде, и выработали оригинальный способ согревать кладки в прохладном климате.

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