В Саратовской области местный житель предстанет перед судом за применение насилия к сотрудникам полиции

Следственными органами СУ СК России по Саратовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего мужчины, обвиняемого в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч.
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