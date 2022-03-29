Происшествия

10 подписчиков

В Саратовской области местный житель предстанет перед судом за применение насилия к сотрудникам полиции

В Саратовской области местный житель предстанет перед судом за применение насилия к сотрудникам полиции

Следственными органами СУ СК России по Саратовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего мужчины, обвиняемого в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх