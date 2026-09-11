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Регионы России

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Еврокомиссия возобновляет поиск механизмов использования замороженных российских активов

Еврокомиссия возобновляет поиск механизмов использования замороженных российских активов

Европейская комиссия вновь приступает к изучению юридически обоснованных подходов к использованию замороженных российских активов для передачи их Украине.

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