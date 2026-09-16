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Царьград

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Зима близко. Но переживём ли мы её со светом и теплом? Вопрос для России актуальный

Зима близко. Но переживём ли мы её со светом и теплом? Вопрос для России актуальный

Зима близко, но переживём ли мы её со светом и теплом? Для России вопрос становится всё актуальнее на фоне коммунальных аварий, износа сетей и проблем с модернизацией ЖКХ.

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