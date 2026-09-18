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Татар-информ

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Талия Минуллина проголосовала на выборах в Госдуму РФ

Талия Минуллина проголосовала на выборах в Госдуму РФ

Руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минуллина проголосовала на избирательном участке № 54 в Казани, который находится в гимназии № 3.

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