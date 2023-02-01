Politico: премьер Венгрии Орбан сомневается в будущем украинской государственности

Американская медиа-организация Politico сообщает, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ставит под сомнение будущее государственности Украины.
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