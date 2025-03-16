Ландо Норрис: Не буду врать, в конце гонки пришлось понервничать

Ландо Норрис: Не буду врать, в конце гонки пришлось понервничатьMcLarenПилот McLaren Ландо Норрис после победного финиша Гран При Австралии признался, что на последних кругах ему пришлось серьёзно понервничать.
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