Сегодня, 21сентября, в автобусе номер1 была утеряна папка- конверт синего цвета с медицинскими документами и двумя дисками с протоколами КТ на имя Тимченко С.
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