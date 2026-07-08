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Коротко о главном

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Reuters: на Западе обеспокоены возможностью РЭБ ВС РФ глушить сигнал Starlink

Российские военные начали активнее применять новые комплексы радиоэлектронной борьбы, способные создавать помехи для спутниковой связи Starlink, которую используют ВСУ для управления беспилотниками, что вызвало обеспокоенность на Западе, сообщает Reuters.

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