Иван Мамонов поставит криминальную комедию в Театре на Трубной

В Театре на Трубной 22 марта состоится премьера спектакля «Мой дом – твой дом» по пьесе Иана Огилви. Постановка в жанре криминальной комедии станет режиссерским дебютом заслуженного артиста РФ, артиста Театра на Трубной Ивана Мамонова.