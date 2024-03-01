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Иван Мамонов поставит криминальную комедию в Театре на Трубной

Иван Мамонов поставит криминальную комедию в Театре на Трубной

В Театре на Трубной 22 марта состоится премьера спектакля «Мой дом – твой дом» по пьесе Иана Огилви. Постановка в жанре криминальной комедии станет режиссерским дебютом заслуженного артиста РФ, артиста Театра на Трубной Ивана Мамонова.

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