Korston, Пакет от отеля Корстон Казань "3 ночи по цене 2" проведи время с комфортом и выгодой!

Пакет от отеля Корстон Казань "3 ночи по цене 2" проведи время с комфортом и выгодой! от Korston Промокод: 3=2 Условия: Проведи время с комфортом и выгодой в отеле Korston Условия данного предложения: - завтрак «Шведский стол» с 7:00 до 12:00 в ресторане «Le Buffet» (распространяется на тариф с завтраком) - безлимитный высокоскоростной Wi-Fi интернет - бесплатная парковка - фитнес центр - кэшбэк в Korston App промокод для бронирования с завтраком: 3=2 промокод для бронирования без завтрака: 3=2RO Цена зависит от категории номера.