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Провал Германии и Бельгии, Япония и Марокко выиграли свои группы, 6 матчей бана для игроков «Зенита» и «Спартака», Дэвис и Смолкин не выступят в России и другие новости

Провал Германии и Бельгии, Япония и Марокко выиграли свои группы, 6 матчей бана для игроков «Зенита» и «Спартака», Дэвис и Смолкин не выступят в России и другие новости

1. Увы, но мы прощаемся с золотым поколением Бельгии – не сумев забить Хорватии, «красные дьяволы» финишировали на 3-м месте в группе ЧМ-2022 и остались без плей-офф.

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