ВС РФ вышли к Малой Слободке Сумской области, прорвав оборону ВСУ

Северное направление сегодня на слуху у россиян, продвижение войск группировки «Север» идет как в Харьковской, так и в Сумской области, правда, в последней без установления контроля над населенными пунктами.
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