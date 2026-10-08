Домашние хитрости для домохозяек!

Наверняка каждая хозяйка знает, как трудно бывает оттереть нагар со сковороды или как надоедает вечная стирка кухонных полотенец.
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